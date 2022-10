Juve-Maccabi: per gli israeliani c'è il 'problema' Yom Kippur

Il Maccabi , nella trasferta contro la Juve , dovrà affrontare un 'problema' in più. Gli ebrei praticanti – e nella squadra ce ne sono tanti – celebrano infatti lo Yom Kippur , ossia la Festa dell'Espiazione, che significa digiunare e non assumere liquidi dalla sera di oggi al tramonto di domani; poco dopo si scenderà in campo per il terzo turno dei gironi di Champions League.

L'allenatore della squadra israeliana, Barak Bakhar , probabilmente terrà conto di questo evento e non è quindi difficile immaginare che ci siano molti stranieri nella formazione del Maccabi contro i bianconeri : Seck, Batubinsika, Cornud, Chery e Pierrot. Gli altri stranieri hanno passaporto israeliano, sono in gran parte ebrei praticanti e dunque osserveranno anche loro il digiuno per lo Yom Kippur.

Juve-Maccabi: Torino è la trasferta migliore

In realtà, la trasferta di Torino è il meglio che potesse capitare per il Maccabi. La società aveva chiesto alla Uefa, quando è stato compilato il calendario, di giocare in Piemonte. Andare a Parigi contro il Psg o addirittura a Lisbona contro il Benfica avrebbe significato non vederli neanche in campo gli ebrei praticanti perché in Francia e in Portogallo il sole tramonta più tardi che in Italia.