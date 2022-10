Milik salta la rifinitura, ansia Juve: le sue condizioni

Juve, le condizioni di Milik

Affaticamento muscolare infatti per l'attaccante polacco che, per non rischiare, ha svolto nell’allenamento della mattina lavoro in palestra. Sempre per non aggravare l’entità dell’infortunio, Allegri, che ritrova Di Maria, potrebbe decidere di far riposare Milik nella sfida di Champions contro il Maccabi Haifa. L'argentino ex Psg, squalificato in campionato anche per il prossimo turno, dovrebbe giocare titolare in attacco in coppia con Vlahovic.