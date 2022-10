Juve, il tecnico del Maccabi Haifa Bakhar avverte: "Qui per un grande risultato"

"La Juve di Massimiliano Allegri è molto forte ed è favorita, ma noi proveremo a fare unala classica sorpresa". Così Barak Bakhar , tecnico del Maccabi Haifa , ha messo in guardia i bianconeri di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions allo Stadium all'Allianz Stadium (fischio all'inizio alle 21 di domani, mercoledì 5 ottobre).

Juve, il tecnico del Maccabi Haifa Bakhar: " Qui per un grande risultato"

L'allenatore israeliano ha quindi aggiunto, nella conferenza di presentazione del match contro i bianconeri, valevole per la terza giornata del gruppo H della massima competizione europea: "Loro dovranno fare di tutto per vincere, ma noi crediamo in noi stessi e siamo convinti di poter portare a casa un grande risultato".