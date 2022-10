Juve: attenta al Maccabi Haifa, capolista in patria coi (tanti) gol di Omer Atzili

Maccabi Haifa prossimo (doppio) avversario della Juve in Champions League. Si tratta, in calendario, della squadra "cuscinetto", quella contro la quale assicurarsi i fatidici sei punti nel confronto di andata e ritorni. Ma la compagine israeliana ha già dimostrato sia conto il Benfica (a Lisbona), che contro il Psg (in casa) di vendere cara la pelle.

Juve, Maccabi Haifa: avversario da prendere con le molle Certamente, allora, si tratta di un match da non prendere sotto gamba. Nel primo confronto Champions all'Estádio da Luz, il Benfica si è imposto per 2-0 con le reti di Rafa Silva e Grimaldo, sbloccando tuttavia il match solamente nella ripresa. Addirittura, in casa contro la corazzata francese di Christophe Galtier, la formazione di Barak Bakhar si era portata in vantaggio con la rete dell'esperto centrocampista surinamese ex QPR Tjarron Chery, prima di cadere inevitabilmente - nell'1-3 conclusivo - sotto i colpi dei "tre tenori" Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar.