Juve, Allegri: "Milik in panchina. Le scelte? Penserò anche al Milan"

Nella conferenza di presentazione al fondamentale match di Champions League aperta da Wojciech Szczesny , la parola in casa Juve è passata a Massimiliano Allegri : " Maccabi Haifa avversario ideale in questo momento per risalire la china in Champions League? Questo lo vedremo sul campo. L'importante è che la squadra non abbia fretta e che non tenda a strafare. Bisogna semplicemente dare continuità alla vittoria di Bologna, senza fretta né ansia perché sono quelle componenti che ti portano a sbagliare. Dei tre rientranti valuterò chi fare giocare, certamente non tutti insieme, consapevole del fatto che nel weekend affronteremo il Milan ".

Il tecnico della Juventus ha quindi fatto chiarezza su Arkadiusz Milik : "Ha un affaticamento muscolare. Domani verrà in panchina sperando di non doverlo utilizzare". Sull'avversario: "Non credo che lo Yom Kippur influisca sulla loro prestazione: hanno a disposizione una grande squadra, che ha fatto molto bene a Lisbona contro il Benfica e che ha messo in difficoltà il Psg. Bisogna avere molto rispetto dei nostri avversari".

Juve, Allegri: "Modulo e formazione? Non sono aspetti importanti, conta la mentalità"

Quindi, le considerazione sulla formazione da schierare: "Non l'ho ancora decisa e nemmeno il modulo. Che si giochi a 3 o a 4 in difesa non è importante. Conta l'atteggiamento e quello giusto è quello che abbiamo mostrato col Bologna: nonostante le ansie da classifica, la squadra è rimasta concentrata spaccando il match al momento giusto. Non bisogna farsi prendere dal nervosismo, ripeto: nel calcio molte partite vanno fatte scivolare via per poi aprirle al momento giusto".

Juve, Allegri: "Di Maria si sta allenando bene, farà una grande partita. Su Chiesa..."

Su Angel Di Maria: "Sono sicuro che col Maccabi Haifa farà un'ottima partita: ha ripreso ad allenarsi bene e con continuità dopo un'inizio di stagione in cui è stato costretto a farlo con intermittenza". Tornando alla Champions: "Dobbiamo farci largo una partita alla volta e domani siamo chiamati a mettere il primo mattoncino: fare tabelle o pensare al Benfica, se non si vincono le prossime due gare, non serve a nulla". Su Federico Chiesa: "E' stato bello riaverlo ad allenamento, ma nessuna fretta: è importante che, in questa fase di progressivo recupero fisico, tutto vada come deve andare".

Juve, le parole affettuose di Allegri verso Higuain

Quindi, il saluto affettuoso rivolto a Gonzalo Higuain, prossimo al ritiro dal calcio giocato: "Abbiamo passato grandi momenti insieme: quando grandi giocatori come lui decidono di smettere, è sempre dura per gli amanti del calcio in generale. Si dice che i calciatori nascono due volte: ebbene, gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua prossima vita, fuori dal terreno di gioco".