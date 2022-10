Juve, Milik e Vlahovic antidoto alla crisi

TORINO - Uno si è sbloccato, l'altro non si ferma più. Uno è stato acquistato a peso d'oro per trasformarlo nell'uomo su cui costruire tutto l'attacco bianconero, l'altro è arrivato come piano di riserva e sta facendo la differenza. Uno è Dusan Vlahovic, l'altro è Arek Milik. E insieme sembrano la soluzione a parecchi dei problemi di questa Juve. Che sa di doversi limitare, per così dire, a mettere qualche pallone in più in area che poi ci pensano loro. «Quando giochiamo con loro due davanti sappiamo che con gli occhi chiusi possiamo mettere la palla nell'area che ci sono loro due e sono fortissimi»: le parole sono di Alex Sandro, i pensieri sono di tutta la squadra bianconera. Capace contro il Bologna di ripartire dopo la sosta e una crisi che ha accompagnato la Juve per tutto il mese di settembre, a tal punto da complicare già la corsa scudetto e di rischiare seriamente l'eliminazione prematura in Champions. Sono Vlahovic e Milik, in coppia, a rappresentare una delle soluzioni più importanti, perché il problema del gol è quello che accompagna la Juve da sempre in questa era targata Allegri-bis: poche occasioni create, pochissimi tiri, gol con il contagocce. Ma con il doppio centravanti, questi problemi fanno già un po' meno paura.

Il vero Vlahovic Sembrava sempre troppo solo, Vlahovic. Archiviata l'abbuffata d'agosto con quattro gol in quattro partite, anche se solo uno su azione, poi il centravanti serbo è stato risucchiato nella crisi di tutta la Juve: in ritardo di condizione, apparentemente scollato dal resto della squadra, troppo spesso abbandonato a sé stesso e mai messo nelle condizioni di entrare nel vivo del gioco bianconero. La sponda di Milik è sembrata da subito fargli bene, anche se è stato necessario ritrovare la Nazionale della Serbia per riprendere il filo diretto con il gol: al fianco di Alexksandr Mitrovic ha prima trovato un assist contro la Svezia per poi gonfiare la rete su azione (non capitava dall'esordio di Ferragosto con il Sassuolo) nello scontro diretto con la Norvegia di Erling-Braut Haaland. A lungo è emersa l'importanza dell'intesa con il connazionale Filip Kostic, ma quella in grado di fare la differenza è proprio la nuova alleanza con Milik: un mese di difficoltà per prendere le misure mentre il polacco invece sorprendeva già tutti, poi l'esame superato con il Bologna. E ora che si è sbloccato trovando la rete numero cinque in stagione, Vlahovic deve riuscire a non fermarsi più. Juve: attenta la Maccabi Haifa, capolista in patria coi (tanti) gol di Omer Atzili