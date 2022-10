Juve, Allegri: "Nello spogliatoio c'era un silenzio..."

Soddisfatto ma, chiaramente, ancora prudente Massimiliano Allegri dopo la vittoria casalinga della sua Juventus - la prima in questa edizione di Champions League - per 3 a 1 contro il Maccabi Haifa. Allegri che ha sempre detto che "nel calcio esistono le categorie". E qual è, allora, la categoria di Angel Di Maria? "Angel è stato straordinario nella rifinitura e nell'ultimo passaggio, anche considerando che non giocava da tempo - ha detto il tecnico livornese a Sky Sport -. Ci ha trascinati alla vittoria e questo, per noi, vuol dire molto".

Juve, Allegri: "Di Maria di un'altra categoria. Squadra arrabbiata per la sofferenza finale" Un 3-1, tuttavia, caratterizzato dall'evitabilissima sofferenza nel finale di gara: "I ragazzi sono stati intelligenti, a fine partita erano tutti molto arrabbiati e, negli spogliatoi, non volava una mosca, c'era un silenzio assoluto. Se cominci a gigioneggiare, spesso la paghi e in quest'inizio di stagione ne sappiamo qualcosa. Perché è accaduto? Siamo andati troppo dietro a Di Maria, i ragazzi volevano tutti essere belli come lui. Ma nel calcio, come le categorie, esistono i ruoli e ognuno deve fare il suo".