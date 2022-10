Juve, Vlahovic: "Non sono soddisfatto di me stesso, Di Maria mi insegnerà molto"

Vlahovic: "Potevo fare più gol, serve più lucidità"

La punta bianconera a Sky fa riferimento ad alcune occasioni mancate davanti alla porta: "Io parto da me stesso e dico che potevo fare di più, alcune palle potevo sfruttarle meglio e non sono soddisfatto. L’importante però era vincere, ora lavoriamo a testa bassa e in silenzio. Il gol mi dà fiducia? Gli attaccanti vivono per questo, sono la cosa più importante. Io però penso prima alla squadra e ad aiutarla il più possibile, se penso troppo a fare qualcosa mi metto solo peso addosso. Devo fare le cose con lucidità e essere più concentrato".