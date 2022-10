Juve, che Rabiot: rompe un digiuno lunghissimo ed eguaglia Trezeguet

Rabiot come Trezeguet: digiuno finito

Il centrocampista francese ha ritrovato la rete dopo un digiuno di 50 presenze in tutte le competizioni; l'ultimo gol del francese risaliva al 23/5/2021, contro il Bologna, in Serie A. Prima della doppietta contro il Maccabi, l'ultima marcatura firmata dal giocatore transalpino all'Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni, era arrivata ancora in Champions League, il 9 marzo 2021, al 117' di gioco, contro il Porto. L'ultimo francese ad avere segnato almeno due gol con la Juventus in un match di Champions League era stato David Trezeguet, nel novembre 2005, contro il Bayern Monaco, anche in quel caso in una partita casalinga.