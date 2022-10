Juve, Miretti: "Gobbo fino in fondo. I miei idoli? Nedved e De Bruyne"

Nato a Pinerolo, cresciuto all'oratorio di Saluzzo, una passione sfrenata per... la Juve : "Ho giocato sempre e solo qui. i colori bianocneri li ho dati, nel tempo, per scontati". Quasi come non sapersi immaginare altrove anche se... "Mai avrei immaginato di iniziare da titolare questa stagione: eravamo un po' corti a metà campo, vero, ma quello che sto vivendo è un sogno. Ho capito fosse realtà quando ho iniziato a condividere spogliatoio e trasferte con gente che, fino a pochi giorni prima, guardavo in televisione".

Juve, Miretti: gli idoli Nedved, De Bruyne e il modello Marchisio

"I miei idoli? - ha aggiunto Miretti - Da bambino mi piaceva molto Pavel Nedved. Non so esattamente il motivo, perché ero molto piccolo: ero affascinato dal fatto che segnasse tanti gol e, a un certo punto, mi sono messo a sfoggiare anche la sua stessa pettinatura. Il mio giocatore di riferimento di questi tempi, invece, è Kevin De Bruyne". Non è facile emergere dal settore giovanile in prima squadra, in questo caso, a proposito di punti di riferimento, non si può non citare il "modello Claudio Marchisio": "L'ho conosciuto non molto tempo fa davanti a una pizzeria di Torino. Spero davvero di poter ricalcare le sue orme".