Juve, stop per De Sciglio: lesione di medio grado del retto femorale

L'indomani del successo per 3 a 1 sul Maccabi Haifa in Champions League, Juve al lavoro verso i prossimi impegni. Il calendario mette subito sul cammino bianconero una sfida di grande fascino: sabato, con fischio d'inizio, va in scena Milan- Juventus allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Juve, tra scarico e fase offensiva: obiettivo Milan

Oggi la squadra si è ritrovato al JTC al mattino. Scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d'attacco e partita per il resto del gruppo. Domani è già vigilia: a mezzogiorno è in programma la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all’Allianz Stadium, a seguire allenamento e partenza per Milano.