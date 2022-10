Juve, i convocati per il Milan: assenti De Sciglio, Di Maria, Pogba e Chiesa

La Juve per Milano è fatta, perlomeno i convocati. Massimiliano Allegri ha diramato infatti la lista per la trasferta di San Siro contro il Milan, in programma domani alle 18. Non ci sono sorprese. Tre le assenze risapute, tutte pesanti: lo squalificato Di Maria, in seguito all'espulsione subita con il Monza, e i due infortunati Pogba e Chiesa. Mancherà anche De Sciglio, che si è fatto male in settimana nella partita di Champions. Per il resto, la squadra è al completo.