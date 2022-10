Allegri sulle critiche: “Ho vissuto il momento con serenità e senza pressione”

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, spera che la sua squadra sia uscita dal brutto periodo: dopo le due vittorie ottenute in campionato e in Champions, ora c'è il duro esame di San Siro contro il Milan. Se ai bianconeri sono mancati i punti, quello che invece c'è stato in abbondanza sono state le critiche proprio al tecnico livornese. Che, però, pare non curarsene più di tanto.

Allegri: “Con Salernitana e Monza lasciati 5 punti” Dice Allegri: “Ho vissuto il momento-no con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere in autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nelle partite con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo domani di trovare la prima vittoria”.