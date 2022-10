Juve, Allegri senza Di Maria: tutti i dubbi di Max verso il Milan

TORINO - La Juve di Angel Di Maria è una cosa. La Juve senza El Fideo è un’altra cosa. Ma anche la Juve con Arek Milik al fianco di Dusan Vlahovic è decisamente diversa da quella senza il polacco e con il solo DV9 al centro dell’attacco. La speranza di Max Allegri è che anche contro il Milan poi sia il risultato a non cambiare, proprio come successo tra Bologna (senza Di Maria) e Maccabi Haifa (con Di Maria). Ecco perché la vigilia alla Continassa è ruotata tutta o quasi attorno alle condizioni di Milik, fondamentale soprattutto considerando l'assenza per squalifica dell'argentino: salvo sorprese il polacco ci sarà.

La Juve anti Milan: così in campo Così, la Juve anti-Milan salvo sorprese dell’ultimo minuto dovrebbe ricalcare anche nell'assetto tattico quella che ha fatto un sol boccone del Bologna domenica scorsa: con un Di Maria in meno e un Milik in più, l’abito migliore resta il 4-4-2, poi in Champions con ogni probabilità si cambierà ancora. Ed è proprio il centravanti polacco a vincolare le scelte definitive di Allegri: le risposte della rifinitura di ieri sono state positive, l'affaticamento muscolare sembra smaltito, Milik può quindi partire titolare oggi a San Siro. Se poi dovesse rivelarsi necessaria una maggiore prudenza, la Juve cambierà tutto: con Milik in panchina, infatti, si tornerebbe al 4-3-3 con un centrocampista in più (Leandro Paredes).

Milan-Juve, le scelte di Allegri Una Juve col 4-4-2 può essere la soluzione anche per prendere le contromisure necessarie contro un Milan che sulla catena di sinistra può far paura a qualunque squadra sull'asse Theo-Leao. Spetterà alla coppia formata da Juan Cuadrado e Danilo occuparsene, con Gleison Bremer in seconda battuta sul centrodestra. Al fianco del brasiliano tornerà capitan Leonardo Bonucci, mentre sulla sinistra ci sarà Alex Sandro a coprire le spalle di Filip Kostic. In porta ovviamente Wojciech Szczesny. Mediana muscolare composta da Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre là davanti tutto sulle spalle della coppia Vlahovic-Milik. L’unica novità rispetto alla partita di domenica scorsa con il Bologna, in questo caso, sarebbe il ritorno di Cuadrado dal primo minuto al posto di Weston McKennie: un'ala destra pura rispetto all'americano, per un 4-4-2 sempre più «naturale» e decisamente meno «storto».