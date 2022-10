"Sollievo Di Maria: Mondiale non a rischio, in campo entro 20 giorni"

Il 2022 juventino di Angel Di Maria potrebbe non essersi concluso nell’amara notte di Haifa. L’infortunio subito dall’esterno argentino, uscito per un risentimento muscolare dopo 20 minuti della gara che la squadra di Allegri ha malamente perso per 2-0 contro il Maccabi compromettendo le già poche speranze di avanzare in Champions League , sembra infatti meno grave di quanto temuto.

"Argentina, Di Maria non rischia di perdere il Mondiale"

Secondo quanto riportato da TyCSports, infatti, il Fideo avrebbe riportato una lesione di basso grado al tendine del ginocchio destro e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire nell’arco di due-tre settimane. Calendario alla mano Di Maria potrebbe essere a disposizione di Allegri già per l’ultima partita della fase a gironi di Champions, in casa contro il Psg, e soprattutto non rischierebbe di saltare le ultime due partite di Serie A prima della lunga pausa per i Mondiali, il 6 novembre in casa contro l’Inter e il 13 a Roma contro la Lazio.

Qatar 2022: liste dei convocati da presentare entro il 14 novembre

A proposito di Mondiale, la notizia più importante dall’ottica argentina è proprio quelal che Di Maria non rischierebbe il taglio dalla lista dei 35 pre-convocati per Qatar 2022 che il ct dell’Argentina Lionel Scaloni dovrà presentare il 21 ottobre per poi scendere a 23 entro il 14 novembre, a sei giorni dal via del Mondiale e a otto giorni dal debutto della Seleccion contro l’Arabia Saudita.

La tormentata prima stagione italiana di Angel Di Maria

Per Di Maria quello subito contro il Maccabi è il terzo infortunio muscolare della sua prima, tormentata stagione in Italia: il primo stop del Fideo risale già alla gara d’esordio in Serie A, nella prima giornata del 15 agosto contro il Sassuolo, quando dopo aver fornito un assist a Vlahovic ed avere segnato un gol l’argentino fu costretto a uscire al 66’ a causa di uno stiramento all'adduttore sinistro. Rientrato dopo due settimane l’ex Psg si era fermato nuovamente nella partita contro la Fiorentina del 3 settembre, arrendendosi ad un risentimento all’intervallo. Quindi il ritorno in campo da subentrante in Champions contro il Benfica e l’espulsione di Monza costata due turni di squalifica in campionato, scontati contro Bologna e Milan.