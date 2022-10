Juve, speranza derby: numeri schiaccianti contro il Torino e quel precedente benaugurante

Juve-Toro, il derby meno equilibrato d'Europa

I motivi per sperare che in terra israeliana la squadra di Allegri abbia davvero toccato il fondo e che sia possibile solo risalire non mancano, dallo sfogo del presidente Agnelli subito dopo la partita alla decisione del tecnico di preparare il derby in ritiro. Buon ultimo, ma non in ordine di importanza, i numeri della storia del derby della Mole, che si presenta ormai da anni come una delle stracittadine meno equilibrate in tutta Europa e non solo.