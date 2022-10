Torino-Juve: assente Di Maria, convocato Iling-Junior

Sono quattro gli assenti in casa Juve in vista del derby contro il Torino, in programma domani alle 18 in casa dei granata. Oltre ai lungodegenti Kaio Jorge, Chiesa e Pogba, non c'è Di Maria, che si è rifatto male durante l'incontro di Champions contro il Maccabi di Haifa e che dovrà stare fermo una ventina di giorni. Massimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori.