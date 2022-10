Torino-Juve, le scelte di Allegri: la probabile formazione bianconera

La Juve si prepara al derby con il Toro, ovvero alla partita più attesa di queste ultime settimane e quella della possibile svolta. Allegri non può permettersi altri passi falsi ma contro Juric non avrà affatto vita facile. I granata sono in forma (al contrario dei bianconeri) e sono pronti a regalarsi un pomeriggio di gioia. Ecco la formazione della Juve che dovrebbe scendere in campo oggi nel 3-5-2 (che può diventare 4-4-2 in fase di non possesso) pensato da Allegri.

SZCZESNY Titolare inamovibile della porta bianconera, il polacco non è in discussione e scenderà sicuramente in campo per difendere i pali nel derby

DANILO E' la garanzia di Allegri in questo momento e con Bremer e Alex Sandro formerà la retroguardia tutta brasiliana della Juve nel derby

BREMER Centrale di difesa, sarà chiamato a non far rimpiangere Bonucci se - come si pensa - il centrale sarà escluso a sorpresa dall'undici iniziale.