Juve, Allegri: "Chiesa e Pogba non sono disponibili"

Juve, Allegri: "La vittoria nel derby ci ha restituito serenità. Su Pogba e Chiesa..."

Allegri ha proseguito: "Contro il Torino è stata una vittoria meritata. Perchè diventi un successo importante dobbiamo dare continuità contro l'Empoli. Dusan Vlahovic? Non solo ha fatto gol, ma ha anche giocato una delle sue migliori partite tecnicamente. Anche di Moise Kean sono felice. Sta crescendo molto. Pogba e Chiesa? Sono in fase di recupero ma, per il momento, non sono a disposizione. Federico ha fatto due allenamenti mentre Paul si è aggregato solo in parte con il gruppo nell'ultima seduta. Domani loro due non ci sono".