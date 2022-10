Caso Pogba, spunta un nuovo messaggio del fratello: "Chiamami subito oppure..."

La telenovela con protagonisti Paul Pogba e il fratello continua ad arricchirsi di episodi sempre più lugubri. Il quotidiano "Le Monde" avrebbe svelato un inquietante messaggio che Mathias avrebbe inviato al giocatore della Juventus: "Chiamami subito, sbrigati, altrimenti te ne pentirai per il resto della tua vita". Il fratello maggiore è stato accusato e arrestato il mese scorso per essere stato coinvolto nel presunto complotto per estorcere denaro al centrocampista della Juventus.