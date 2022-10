Juve-Empoli diretta: Allegri cerca due vittorie di fila in questa Serie A

Queste le scelte definitive di Allegri e Zanetti in vista di Juve-Empoli.

Juve (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Destro, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

19:30

Serie A, Juve a caccia della seconda vittoria consecutiva aspettando la Champions: ma attenzione all'Empoli rivelazione

Il programma dell'11ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera all'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus e l'Empoli. Dopo la vittoria di misura nel derby contro il Torino, primo successo esterno della stagione, la Juventus cerca il secondo successo di fila in campionato, mini-striscia finora sempre mancata in campionato. L'avversario è però ostico e in salute: l'Empoli di Paolo Zanetti veleggia infatti a metà classifica con 11 punti ed è reduce da due risultati utili consecutivi, il pareggio rimediato proprio a Torino contro i granata e la vittoria casalinga contro il Monza.

Allianz Stadium - Torino