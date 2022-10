McKennie gol, ma i social sono impietosi con lui e Cuadrado

I social non perdonano Cuadrado “colpevole” di un’altra prestazione sottotono. L’esterno colombiano di recente è stato spesso bersagliato sul web. Alla mezz’ora ha perso un pallone che per poco non ha portato al pareggio dell’Empoli. A finire nell’occhio del ciclone, c’è anche Mckennie, che però al 56’ segna il gol del 2-0, rispondendo così sul campo a molti critici. Un tifoso posta la foto di un asse da stiro per simboleggiare l’asse Cuadrado-McKennie. “Purtroppo con Cuadrado giochiamo quasi in dieci. Giocatore ormai bollito”, scrive una giovane tifosa. “Cuadrado da rescissione a gennaio, calo imbarazzante”, commenta un altro. Insomma il colombiano deve cambiare marcia se vuole riconquistare la fiducia dei tifosi.