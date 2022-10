Juve, Kean: "Lavoro molto al contrario di ciò che si dice"

Dopo la vittoria della Juve per 4-0 sull'Empoli, Kean è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo. I punti che abbiamo non ci bastano. Prima della partita ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti che non dobbiamo mollare un metro e dare tutto per la maglia".