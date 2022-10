Juve, festa social dopo la goleada all'Empoli: ora testa al Benfica

Da “Uniti” a “Fiducia” e “Sorriso”. Se il verso di una stagione non può cambiare in due settimane grazie ai successi contro formazioni di seconda fascia come Torino ed Empoli, che dopo il naufragio di Haifa per la Juventus possa essere cominciata un’annata nuova lo si capisce anche dalla trasformazione delle “parole d’ordine” sui social per festeggiare la goleada sui toscani rispetto al sofferto successo di misura nel derby.

La Juve travolge l'Empoli: ora la Champions

Se quella contro il Toro era stata la vittoria del gruppo e della compattezza poche ore dopo la figuraccia in Israele, il 4-0 alla formazione di Zanetti non ha rappresentato solo la prima doppietta di successi in questo campionato, ma anche il segnale che dopo Haifa “è scattato qualcosa”, come dichiarato da Manuel Locatelli al termine del match e come confermato implicitamente dal florilegio di celebrazioni social da parte dei giocatori di Allegri. Sono stati quasi una dozzina i post di festeggiamento, prima che il gruppo inizi a pensare alla trasferta della speranza, quella in programma martedì al Da Luz di Lisbona contro il Benfica dove Vlahovic e compagni si giocheranno le residue speranze di fare strada in Champions League.

Juve-Empoli, la vittoria del gruppo: lo show social dei bianconeri

A guidare il gruppo anche su Instagram è capitan Leo Bonucci, tornato titolare contro l’Empoli dopo la panchina nel derby. “Avanti +3” l’essenziale messaggio del difensore, come didascalia alla foto di un’esultanza di gruppo sotto la curva a fine partita. Compare il “+3” anche nel post di Juan Cuadrado, autore di due assist in una stessa partita di Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 contro il Parma: il colombiano condisce tutto con un “Confianza Creer, Forza Juve”. Significativo, a proposito di gruppo, che tra i primi a postare, oltre al terzo portiere Carlo Pinsoglio, che scrive semplicemente “Insieme” (venendo simpaticamente commentato da Angel Di Maria “Che pelito”) ci siano stati anche tre giocatori che hanno iniziato il match dalla panchina, come Arek Milik (“Continuiamo così. Forza Juve”), probabile titolare a Lisbona al pari di Leo Paredes, che si appella al motto della squadra (“Fino alla Fine”), mentre Fabio Miretti si limita a due cuoricini d’ordinanza bianconeri. Storia nella storia quella di Mattia De Sciglio, fermo per infortunio, ma deciso a ringraziare i compagni per… il regalo per il 27° compleanno, festeggiato dall’ex milanista il 20 ottobre: "Bravi ragazzi, mi avete fatto un gran bel regalo di compleanno” ha scritto l’esterno.

Goleada Juve, l'aforisma di Szczesny: "More of the same"

Alla categoria leader appartiene sicuramente Danilo, titolare pure contro l’Empoli e ancora nella difesa a tre come nel derby. Allegri non rinuncia mai al jolly difensivo brasiliano, tra i più decisi a sferzare il gruppo dopo Haifa quanto essenziale nel festeggiare il poker contro i toscani, con un semplice, ma significativo, cuoricino. Locatelli opta invece per un emoticon sorridente, mentre Wojciech Szczesny, pur parlando un ottimo italiano, si affida all’inglese e ad un criptico “More of the same”, a metà tra citazione e la speranza che il modo migliore per descrivere la Juve sia davvero la prestazione offerta contro l’Empoli, sesto clean sheet del campionato bianconero.