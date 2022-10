Paredes infortunato: per quanto tempo lo perde la Juve

Un altro infortunio muscolare in casa Juve : al termine dell'allenamento odierno, l'argentino Leandro Paredes ha accusato un problema ed è stato sottoposto agli esami diagnostici presso il Jmedical. Evidenziato per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il completo recupero, il che significa che salterà sicuramente Benfica e Lecce .

Se Paredes rattrista il mondo Juve – a Lisbona avrebbe giocato probabilmente dall'inizio, secondo le idee di Allegri – a far sorridere i bianconeri ci sono i progressi di Federico Chiesa . Nel test amichevole di questa mattina, infatti, l'ex Fiorentina ha dimostrato di non aver perso la confidenza con il gol, segnando due reti.

A poche ore dal 4-0 all'Empoli, la squadra ha ripreso ad allenarsi al Training Center in vista della partita di Champions. Scarico per chi ha giocato ieri sera, partitella di 45 minuti tra chi non era sceso in campo contro i toscani e una selezione di ragazzi del settore giovanile tra Under 19 e Under 17. Domani è previsto un allenamento al mattino.