Alex Sandro: "Benfica imbattuto? Spero perdano con noi"

Ex del Porto , per lui il Benfica è l'Avversario con la A maiuscola. Alex Sandro ha parlato in conferenza stampa della partita che domani la Juve deve assolutamente vincere, in Champions League, per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ci vorrà un'impresa visto che i portoghesi quest'anno sono ancora imbattuti.

Il terzino bianconero non ha dubbi: "La partita ha un grande valore, sappiamo che l'unico risultato che importa è la vittoria. Veniamo qui per vincere, per fare una grande partita. Siamo nel momento di crescita, sappiamo che non dobbiamo più sbagliare". Le sensazioni, quali sono? "Vogliamo dimostrare il meglio, non cambia niente a confronto delle altre gare. Pensiamo sempre a entrare in campo, mostrare il meglio, domani sarà così".

Alex Sandro: "Loro sono imbattuti? Spero la sconfitta arrivi domani"

Benfica immacolato, in campionato e in Champions: "Spero che la sconfitta arrivi domani. Stanno facendo bene, hanno giocatori importanti, ci ho giocato in Nazionale o a Oporto con Otamendi. Sarà difficilissimo ma siamo preparati e faremo una buona partita".

Alex Sandro: "Da interno di difesa mi trovo benissimo"

Allegri sta schierando Alex Sandro tra i tre dietro: "Mi trovo benissimo in questo ruolo, sarò sempre a disposizione per aiutare la squadra. E' diverso ma non cambia molto perché è sempre il lato sinistro".

Si torna a parlare dell'avversario: "Il Benfica ha giocatori che possono fare la differenza sempre, dobbiamo farci trovare pronti per questa partita. La gara della vita o della morte? Pensiamo solo a vincere, a far di tutto per vincere contro il Benfica".

Si diceva all'inizio che per Alex Sandro sarà una partita diversa dalle altre: "Giocare qui è sempre stato speciale, giocare qui è bellissimo, è un grande stadio. Per me è una grande opportunità tornare qui e fare una grande partita".