La Juve si gioca 30 milioni: bivio Champions contro il Benfica

TORINO - Una partita che vale tantissimo. I novanta minuti di Lisbona hanno un significato che va ben oltre il campo. C’è l’aspetto sportivo che conta eccome, perché i bianconeri non falliscono il traguardo degli ottavi dal 2013/14, ma c’è anche un risvolto economico tutt’altro che trascurabile. Salutare la Champions già alla fase a gironi costerebbe almeno 30 milioni, non certo l’ideale per il club che ha recentemente approvato il bilancio 2021-22 con una perdita di 254,3 milioni, record storico negativo. A rischio c’è appunto una trentina di milioni. L’ammontare non può essere determinato adesso con precisione perché mancano ancora due turni, con i relativi premi, e pure la quota di market pool (gli introiti relativi al valore di ogni club nel mercato televisivo di ciascun paese e al numero di match disputati nella competizione) non può essere definita già ora nella sua totalità. Ma poi ci sarebbero da considerare anche i mancati incassi di almeno una partita casalinga della fase ad eliminazione diretta. Così come verrebbero meno sicuramente i 9,6 milioni di bonus che la Uefa garantisce a chi si qualifica tra le “Top16” d’Europa.