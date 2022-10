Vlahovic a tutto campo: “Subito dentro la Juve, col Benfica partita tosta. Kostic? Felice sia qui”

A Dusan Vlahovic , in coppia con Milik , il compito di spingere la Juve verso l'impresa a Libnona contro il Benfica . Alla vigilia dell'impegno di Champions, l'attaccante è stato intervistato da Tnt Brasil, a cui ha parlato della sua esperienza in bianconero, degli obiettivi e anche di qualche rimpianto.

Parte proprio da ciò che poteva essere e non è stato, Vlahovic: “Il 2022 poteva andare meglio sul piano personale e collettivo. Tutti i giorni voglio fare di più, voglio migliorare. Sempre si può migliorare e io cerco sempre di essere più forte del giorno prima. Non saprei dare una valutazione esatta, ma si poteva fare meglio. Cosa aspettarsi? Sarà importante mantenere la calma e la lucidità, pensare partita dopo partita. Il campionato è appena iniziato, è ancora lungo e può succedere di tutto. Noi siamo concentrati sul lavoro, lavorare più di tutti, essere calmi e vedremo cosa succederà”.

Vlahovic: “Dal primo giorno alla Juve, tutti mi hanno aiutato”

Il classe 2000 è però contento di essere approdato alla Juve: “Il mio arrivo a Torino? Dal primo giorno mi sono sentito integrato, tutti si sono sforzati di aiutarmi su tutto e velocizzare l’ambientamento, a partire dai compagni ai dirigenti, il presidente, tutto lo staff e ringrazio anche loro. I giocatori più anziani che hanno vissuto tanti anni nella Juve mi hanno aiutato tanto. Con il tempo sono diventato amico di molti, sono molto fortunato”.

Vlahovic: “Col Benfica dovremo dare il 200 per cento”

La sfida al Benfica: “È una grande squadra, molto forte, sarà una partita tosta soprattutto in Portogallo dove ci aspetta lo stadio pieno. L’atmosfera è sempre bella, noi dovremo dare tutto, dare il 200%, poi le partite le decidono i dettagli. Dobbiamo essere attenti a tutto e che vinca il migliore”.

Vlahovic: “Kostic? Lo tempestavo di messaggi”

Sul compagno di Juve e di nazionale, Kostic: “Ero contento quando è arrivato. Quando si è iniziato a parlare di Juve gli chiedevo se c’era qualcosa, ma non volevo disturbarlo, chiedergli tanto. Quando stava per arrivare gli ho scritto un messaggio: “ma vieni?”, “sì sì vengo”. Ero contento, per me è più facile avere uno della mia nazionale con me, si è integrato bene, io sono stato a disposizione come i compagni e spero che lo abbiamo aiutato ed è libero di concentrarsi sul campo".