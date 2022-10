Di Maria abbandona la Juve in crisi? "Ecco il mio sogno"

Angel Di Maria continua a lanciare messaggi ben precisi: appena possibile, vuole tornare in Argentina per disputare gli ultimi anni della sua carriera in patria. Lo ha ribadito ai canali ufficiali della Conmebol. La sua intenzione è vestire la maglia del Rosario Central . Difficile immaginare che possa restare un anno in più alla Juve , dunque.

Di Maria: “So che non è facile tornare in Argentina”

Il Fideo, attualmente infortunato, spiega: “Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile. Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli che giocano in Argentina è venire a farlo in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire maglia del Rosario Central”. Non ci sono 'distrazioni' di sorta in Europa: “E' la realtà, l'ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe”.