Rabiot scuote la Juve: "Uniti si superano tutte le difficoltà"

Così se dopo la gara contro i toscani Rabiot aveva pubblicato addirittura due post su Instagram, inevitabilmente festosi oltre che speranzosi che la goleada contro gli azzurri potesse essere il prodromo di una partita da ricordare contro il Benfica , lo stato d’animo non può che essere differente a poche ore dall’ennesima delusione subita dalla Juventus in Europa nelle ultime stagioni, che arriva dopo le tre eliminazioni consecutive agli ottavi contro Lione, Porto e Villarreal. Rabiot, che in carriera non è mai andato oltre i quarti di finale in Champions (nel 2016 con il PSG), ha allora pubblicato un post che sa di monito e di sprone per il gruppo, come didascalia all’ormai abituale foto dell’ abbraccio collettivo avvenuto al termine della partita.

Crisi Juve, Rabiot s'appella alla forza del gruppo

Questo il messaggio postato da Rabiot in francese: "La frustration de ne pas avoir atteint l’objectif que nous nous étions fixé est immense! Mais cette frustration doit avoir un effet positif et nous mener vers l’amélioration. Nous avons encore des missions à accomplir et tant que l’équipe est unie nous pouvons surmonter toutes les difficultés". Che tradotto suona così: "La delusione per non avere raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati è enorme, ma deve trasformarsi in energia positiva per spingerci a migliorare. Abbiamo ancora traguardi da raggiungere e fin quando il gruppo sarà unito tutte le difficoltà potranno essere superate". Chiaro l’invito, che fa seguito alle parole di Allegri del post-partita di Lisbona, a mettersi subito alle spalle la delusione per provare a dare un senso alla stagione, obiettivo da raggiungere lottando tutti insieme.