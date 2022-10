Juve, il nostalgico post di Vidal sulla Champions 2015

Dopo il biennio in nerazzurro, pieno di titoli, ma avaro di soddisfazioni personali, Vidal ha coronato il sogno di giocare in Brasile, indossando la maglia del Flamengo. La caccia al titolo nazionale è svanita a causa del rendimento da record del Palmeiras, così con la stagione ormai agli sgoccioli King Arturo ha trovato il tempo per restare attivissimo sui social. Spicca in particolare una Story Instagram pubblicata poche ore dopo l’amara notte portoghese della Juventus, eliminata dalla Champions League con un turno d’anticipo dopo la sconfitta contro il Benfica.

Vidal, nostalgia di Juve: la Story indicatrice

Una Story alquanto criptica, dato che il centrocampista si è limitato a pubblicare la foto della formazione di partenza scesa in campo nella semfinale di ritorno della Champions League 2014-’15 al Bernabeu contro il Real Madrid e a taggare la totalità dei giocatori presenti nella foto e quindi anche in campo, con la sola eccezione di Andrea Pirlo, solo perché l’ex regista e allenatore bianconero non dispone di un profilo Instagram.

Amarcord Juve: dalla finale Champions 2015 al flop di sette anni dopo

Da Buffon a Morata, autore quella sera del gol che fissò l’1-1 finale, passando per Pogba, Chiellini e Tevez, in gol all'andata, senza dimenticare l’unico superstite nella Juve attuale di quella formazione, Leonardo Bonucci. Una semplice foto, che però pubblicata poche ore dopo il flop di Lisbona fa pensare a un Vidal nostalgico dei bei tempi andati e magari anche un pizzico amareggiato per l’evidente gap tecnico tra quella Juve e quella di questa stagione. In bianconero Vidal ha giocato per quattro anni, vincendo quattro scudetti, due Coppa Italia, due Supercoppe italiane e disputando due finali di Champions League, proprio nel 2015 contro il Barcellona a Berlino.