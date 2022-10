Juve, esercitazioni tecniche e fase di non possesso in direzione Lecce

Archiviata la cocente delusione in Champions League dopo il ko 4-3 di Lisbona col Benfica, decisivo per il mancato accesso agli ottavi di finale, nuovo impegno in campionato all'orizzonte per la Juventus. Sabato, infatti, i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.