Fagioli, gioia social dopo il primo gol in A: e arrivano i complimenti di Del Piero

Quella frase pronunciata da Max Allegri dopo la partita di Lecce sembra destinata ad essere ricordata per lungo tempo: “Il percorso avuto da Fagioli è stato particolare, si è un po’ 'imbastardito' nel ruolo, deve imparare i tempi per giocare davanti alla difesa perché non l’ha ancora fatto” le parole del tecnico livornese nel commentare la magia con la quale il talento piacentino ha deciso la gara del Via del Mare.

Il percorso da predestinato di Nicolò Fagioli

Quel destro a giro dal vertice destro dell’area di rigore del Lecce, su assist di un altro ragazzo terribile come Samuel Iling-Junior potrebbe aver segnato l’inizio di una nuova era per la Juventus, tre giorni dopo l’amara eliminazione dalla Champions League e all’inizio della settimana che porterà alle gare contro PSG, decisiva per assicurarsi il paracadute dell’Europa League, e Inter. Allegri schiererà i giovani anche in due partite di questo profilo, tecnico e “mentale”? In attesa della risposta, è nota la stima che il tecnico livornese ha da anni nei confronti di Fagioli, giovane “vecchio” del calcio italiano, che compirà 22 anni il prossimo 12 febbraio. Non pochissimi in assoluto, ma pur essendo un talento predestinato Fagioli, come ribadito da Allegri, ha avuto un percorso particolare, tra il ritiro estivo 2018 in bella evidenza, il debutto in prima squadra proprio sotto la guida di Allegri, avvenuto solo nel 2021 dopo la lunga palestra nell'Under 23 e la promozione in A ottenuta con la Cremonese, senza però mai avere la fiducia piena del club che lo scoprì nel 2015 proprio nel club grigiorosso.

Lecce-Juve, Fagioli celebra il primo gol in Serie A

Anche quest’anno, Fagioli sembrava destinato alla cessione in prestito, “offuscato” dall’esplosione di Fabio Miretti. Invece a partire è stato Nicolò Rovella e a furia di spezzoni di partita Nicolò ha sfruttato la propria occasione nel miglior modo possibile. Meglio tardi che mai, nonostante la giovane età, come lo stesso Fagioli ha fatto capire attraverso una Story Instagram dal sapore liberatorio postata a tempi di record direttamente dallo spogliatoi del Via del Mare: “Non entrava mai” ha scritto il 44 bianconero, uno che ai gol finora non è troppo abituato, ma che al netto del nuovo ruolo più arretrato cucitogli addosso da Allegri sembra avere tutte le possibilità di diventare un habitué delle esultanze, magari spontanee e “vintage” come quella di Lecce.

Del Piero, applausi social a Fagioli

Proprio dell'esultanza Nicolò ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', dopo aver "accettato" il paragone con Alex Del Piero: "Sì ho fatto un gol simile a quelli che faceva Del Piero, in particolare mi ricorda uno alla Steaua Bucarest, ma devo migliorare ancora tantissimo per arrivare a fare un decimo di quello che ha fatto lui nella Juventus. L’esultanza? Volevo festeggiare con tutta la squadra, con chi mi ha sempre sostenuto in questi mesi alla Juve". E per completare la serata magica a Fagioli sono arrivati via social i complimenti proprio di Del Piero, attraverso una Story semplice e forse anche emozionata, che riprende la corsa di Nicolò verso la panchina commentandola con l'emoticon degli applausi, quelli che Pinturicchio avrà sicuramente fatto partire davanti alla tv...