Striscione dei tifosi della Juve contro Gatti e Pinsoglio: il motivo

Anche nelle vittorie, in casa Juve ci sono contestazioni. Questa volta, però, non parliamo del gioco o di Massimiliano Allegri, ma di due calciatori della rosa bianconera, presi di mira da alcuni tifosi di un gruppo organizzato della Signora. I due in questione sono Gatti e Pinsoglio, rei di un gesto che non è piaciuto al termine della vittoriosa trasferta di Lecce con gol di Fagioli.