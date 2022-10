Fagioli, Perin svela un retroscena incredibile su Lecce-Juve: "Non voleva..."

Fagioli racconta le emozioni mentre quel pallone colpito a giro faceva la sua parabola prima di accarezzare il palo ed entrare in rete. Perin si diverte a prenderlo in giro con una Storia su Instagram. Divertente il botta e risposta tra i due calciatori della Juve , a dimostrazione che le tre vittorie consecutive in campionato – seppure inframmezzate dalla sconfitta con il Benfica e dall'eliminazione in Champions League – hanno fatto tornare il buon umore nello spogliatoio bianconero.

La foto di Instagram è corredata anche da tre cuori. Tre come i punti che la Juve ha portato via dal Salento. Tre come le vittorie consecutive in Serie A per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo il successo lontano da Torino, che mancava da aprile dello scorso campionato, si può anche scherzare un po', insomma.