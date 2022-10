Iling-Junior ko, il profilo instagram di Federico Di Francesco riempito di insulti

Il fallo di Federico Di Francesco ai danni di Iling Junior, non sanzionato con un cartellino dall’arbitro Chiffi, ha fatto letteralmente infuriare i tifosi della Juve. Il profilo Instagram del calciatore del Lecce è stato preso di mira e riempito di insulti irripetibili. La valanga di commenti contro il giocatore ha invaso anche Twitter, tanto che il suo nome è finito in tendenza per diverse ore. In molti hanno anche ritirato fuori l’episodio dello sputo di Douglas Costa nei suoi confronti, quando giocava nel Sassuolo.