Juve, maledizione infortuni: si ferma anche McKennie

TORINO - Un guaio dopo l'altro per la Juve di Massimiliano Allegri, che vede riempirsi ulteriormente un'infermeria già affollata. Scesa in campo a Lecce senza Vlahovic, Chiesa, Pogba, Di Maria, Kajo Jorge, Bremer, De Sciglio e Paredes oltre a Locatelli (per lui un permesso del club), il giovane Iling-Junior la formazione bianconera perde anche McKennie.