Juve, missione Europa League con i baby terribili

TORINO - Aggrappati al futuro per salvare l’Europa. La Juve si affida ai talenti fatti in casa per restare ancora viva sul palcoscenico continentale. La Champions League ormai è già sfumata con un turno di anticipo sulla fine dei gironi e con un percorso da dimenticare fatto di quattro sconfitte in cinque turni, come mai successo prima. Non è completamente finita, in ogni caso, perché c’è ancora il salvagente dall’Europa League da conquistare, dopodomani contro il Paris Saint Germain. E sarà tutt’altro che semplice, perché i parigini devono vincere per non avere sorprese e chiudere al primo posto e perché la Juve è ridotta ai minimi termini da infortuni e squalifiche. Si può fare affidamento sulla differenza reti favorevole rispetto al Maccabi, ma serve un risultato identico, o migliore, a quello degli israeliani per non essere eliminati da tutto. Serve un’impresa anche stavolta, insomma.