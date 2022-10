Roma, Zaniolo si carica: "Ho tanta voglia di segnare"

ROMA - La Roma al Bentegodi cerca il quarto successo consecutivo in trasferta per continuare a risalire la classifica e cercare di superare Lazio e Inter . A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Verona Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Quali sono le difficoltà?

“Sono una squadra difficile, ma noi vogliamo tornare a vincere”.

Come hai visto la squadra in Europa?

“Stiamo bene, facciamo quello che il mister ci chiede, siamo pronti”.

Quanta voglia hai di tornare al gol?

“Tanta. Per sfortuna, miracoli dei portieri e anche per i miei demeriti ancora non sono riuscito a sbloccarmi”.