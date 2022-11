Juve, gli auguri di buon compleanno a Filip Kostic

"In una giornata speciale per la Juventus, che oggi compie 125 anni, anche Filip Kostic spegne le candeline". Sono gli auguri del club bianconero al laterale mancino giunto in estate alla corte di Massimiliano Allegri dall'Eintracht Francoforte, club in cui (in un'operazione di mercato diversa) è finito in prestito secco il pari ruolo Luca Pellegrini.

Juve, gli auguri del club per i 30 anni di Kostic L'esterno serbo di Kragujevac, in questo principio di avventura con la Vecchia Signora, ha totalizzato 17 presenze 1 gol (in campionato contro il Bologna) e 4 assist, uno in Chemapions e tre in Serie A. Una prima tranche di stagione fin qui tutto sommato positiva dopo un primo periodo di ambientamento fisiologico.