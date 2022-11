Domanda su Chiesa, Allegri tira fuori un foglietto: che siparietto in conferenza!

Una domanda, l'ennesima sulle condizioni di Federico Chiesa. Max Allegri ormai ci è abituato e, incalzato nuovamente sull'argomento da una giornalista nella conferenza stampa pre Psg, ha tirato fuori un foglietto dalla tasca dando il via ad un simpatico siparietto: "Facciamo una roba: siccome a scuola ci sono andato poco, allora me li sono tutti scritti. Chiesa al momento non è nelle condizioni ideali per poter giocare una partita. Sta bene, sta meglio e ha disputato una partita quando siamo tornati da Lisbona. dopo però ha dovuto fare 4 giorni di recupero. Questo vuole dire che ancora non è in condizione. Io spero di riaverlo il prima possibile come Pogba ma ad oggi non è così", ha detto Allegri.