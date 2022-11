Un Europeo conquistato insieme con la maglia della Nazionale ma stasera la sfida tra Juve e Psg li metterà l'uno contro gli altri. Donnarumma ha comunque salutato con calore Bonucci e Locatelli, compagni di squadra in azzurro e avversari in Champions. L'incontro nel tunnel che porta agli spogliatoi non è sfuggito alle telecamere che hanno immortalato il momento: baci, abbracci e qualche chiacchiera per smorzare la tensione. Poi tutti in campo per il fischio iniziale.