Juve, che gioia: 10 mesi dopo torna in campo Federico Chiesa. E arriva il boato

Finalmente Federico Chiesa. Dopo 10 mesi e 297 giorni, il numero 7 bianconero è tornato in campo. Chiesa, che si era infortunato a gennaio al crociato anteriore, è entrato in campo nel secondo tempo della sfida di Champions tra la Juventus e il Psg. Quando è entrato in campo, a un quarto d'ora dal termine e al posto di Miretti, c'è stato il boato dello Stadium, che non vedeva l'ora di riabbracciare il proprio beniamino. Una buona notizia, quella del rientro di Chiesa, che fa felice la Juventus e la Nazionale.