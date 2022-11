Juve, l'Europa League non scalda i cuori: è silenzio social

Un po' perché il verdetto della serata dell'Allianz Stadium non poteva, aritmeticamente, essere migliore di quello effettivamente assoluto (la qualificazione ai playoff di Europa League e bye bye Champions ), un po' perché, nonostante tutto (il Psg e l'obiettivo raggiunto), al triplice fischio è arrivata comunque una sconfitta, ma l'1-2 di ieri sera ha prodotto in casa Juve un silenzio social che sa tanto di "Voltiamo pagina e pensieri rivolti ad altro sin da subito".

Juve, silenzio social: l'Europa League non scalda i cuori

L'unico messaggio aggiornato è quello di Juan Cuadrado, precedente al match e l'indomani del centoventicinquesimo anniversario del club bianconero: "Grato a Dio di fare parte della storia della Vecchia Signora". Parole di passione per il club bianconero. La stessa che ci vorrà per raddrizzare la stagione nella sua seconda e lunga parte, che comincerà nel weekend e che proseguirà domenica nella partita più sentita dell'anno contro l'Inter e, a gennaio, dopo il Mondiale. A cui peraltro il colombiano, come l'Italia, non parteciperà.