Chiesa, gioia Juve: dal messaggio social al gesto di Mbappé

TORINO - Sembrava il boato per un gol, forse era anche più forte, e invece era lo Stadium che si preparava - finalmente - ad accogliere Federico Chiesa dopo dieci mesi di assenza dai campi per l'infortunio al crociato e la conseguente operazione. Tutto lo stadio ad applaudire e a gridare il nome del 7, per il quale Allegri contro il Psg ha concesso una ventina di minuti. Scatti, dribbling e tiri, sempre un po' ingobbito quando accelera a testa bassa: si sono rivisti scampoli del vecchio Chiesa, mancato troppo alla Juve. E nonostante la delusione per il risultato, la gioia è stata tanta.