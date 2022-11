Fagioli il predestinato: ecco chi lo ha portato alla Juve

Fagioli super contro il PSG

Ieri sera, contro il PSG, aveva di fronte un totem come Marco Verratti, ma le gambe non solo non gli hanno tremato, ma ha giocato con idee e personalità, oltre che con una precisione tattica che in questa stagione, nella Juventus, sembra un miraggio per molti giocatori. Ventuno anni, ha disputato sei partite in questa stagione, togliendosi anche la soddisfazione di un (super) gol determinante contro il Lecce. Una gioia enorme per lui e anche per chi lo ha portato dieci anni fa alla Juventus.