Juve-Inter, difesa contro attacco: Allegri e Inzaghi la preparano così

Quando ormai la pausa della Serie A per fare spazio ai Mondiali è imminente, è quasi tempo di primi bilanci per le formazioni del massimo campionato, chiamate ad inagurare la stagione prima di Ferragosto e a fermarsi per quasi due mesi, con tutte le conseguenze del caso a livello di preparazione.

Juve-Inter, vietato sbagliare: ultima chiamata per lo scudetto

Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori da gennaio inizierà un altro campionato, ma fatto sta che in alcuni casi le distanze in classifica sono già piuttosto significative. È il caso di Juventus e Inter, di fronte nella 13ª giornata per una sfida che sa di spareggio e di ultima spiaggia per conservare qualche speranza di inserirsi nel discorso scudetto. Del resto nessuno in estate si sarebbe immaginato di vedere i bianconeri a -10 dal primo posto a novembre e i nerazzurri appena due punti più sopra con già quattro sconfitte. Insomma, ora o mai più, ma i numeri con cui le due grandi rivali si presentano al Derby d’Italia evidenziano cosa non ha funzionato nel primo terzo di stagione.

Il Derby d'Italia degli opposti

Bianconeri e nerazzurri non sono presenti nelle prime posizioni di nessuna delle classifiche di rendimento di squadra, con un paio di eccezioni, che rappresentano i rispettivi punti di forza che Allegri e Inzaghi cercheranno di sfruttare nella sfida di domenica sera. La Juve vanta infatti la miglior difesa del campionato con appena sette gol incassati: considerando i primi 10 campionati europei, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol dei bianconeri. Agli antipodi i numeri dell’Inter, che ha già incassato 17 reti in 12 partite, mai così tante dal 2011-’12: la squadra di Inzaghi vanta però il secondo miglior attacco del campionato con 25 gol e va a segno da 24 gare di Serie A consecutive. L’ultima volta in cui i nerazzurri non hanno trovato la via della rete in campionato risale al 25 febbraio (0-0 in casa del Genoa). Al contrario la Juve è solo il 6° miglior attacco della Serie A con 18 gol, solo la Roma tra le grandi ha finora fatto peggio con 16.