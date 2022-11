Juve, Vlahovic carico: vince il premio dei tifosi e punta l'Inter

Dusan Vlahovic è stato premiato dai tifosi della Juve come miglior giocatore del mese di ottobre . L'attaccante serbo, tornato a disposizione di Massimiliano Allegri in tempo per il big match di domenica contro l' Inter , ha ricevuto per la seconda volta in questa stagione il riconoscimento deciso ogni mese dai sostenitori bianconeri.

Juve, Vlahovic miglior giocatore di ottobre

"Sarà un Derby d'Italia che inizierà in modo speciale, prima ancora del fischio d'inizio - scrive il club bianconero sul sito ufficiale-. Uno Juve-Inter prima del quale l'Allianz Stadium, che sarà caldissimo per la grande sfida, tributerà una grande ovazione a Dusan Vlahovic. Il campione bianconero anche per ottobre è MVP of the Month powered by FIFA23: lo hanno deciso i tifosi bianconeri, votandolo dopo ogni partita su Juventus.com. Vlahovic riceverà il premio alla fine del riscaldamento, come sempre: e l'applauso cominciamo a tributarglielo fin d'ora. Bravo, Dusan!". Vlahovic, a segno 4 volte ad ottobre tra campionato e coppe, aveva ricevuto il premio anche per il mese di agosto.