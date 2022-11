Juve verso l'Inter: focus su difesa e attacco. Conferma per Fagioli, ok Vlahovic

La Juventus continua la sua preparazione alla Continassa in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Seduta mattutina per la squadra di Massimiliano Allegri, sempre più convinto a schierare dal 1' il recuperato Dusan Vlahovic.

Juve, obiettivo Inter: focus su attacco e difesa "Continua la preparazione dei bianconeri in vista del match di domenica sera. All'Allianz Stadium, con fischio d'inizio alle 20:45, andrà in scena il Derby d'Italia - riporta il sito del club bianconero -. Dopo la seduta post PSG di giovedì, la squadra si è ritrovata questa mattina per una nuova giornata di lavoro in vista dell'Inter. Lavoro sul campo, ovviamente, con un focus sulla fase di manovra avanzata contro squadra schierata e su esercitazioni di fase difensiva su azioni dal fondo".