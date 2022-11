Juve e Psg a confronto, il video è sconcertante: tifosi all'attacco

La Juventus non si qualifica agli ottavi di Champions League dopo nove anni e il mondo bianconero si interroga sulla crisi della squadra di Massimiliano Allegri. Sui social non mancano le punzecchiature e gli sfottò ai bianconeri, e nelle ultime ore sta facendo discutere un video che mette a confronto il riscaldamento della Juve con quello del Psg prima dell'ultima sfida del girone all'Allianz Stadium, giocata mercoledì scorso e vinta dai campioni di Francia per 2-1.